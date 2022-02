Els sindicats educatius, de forma unitària, van anunciar ahir que convocaran cinc dies de vaga per al proper mes de març en contra de la falta de diàleg de la conselleria d’Educació en els seus plans per avançar una setmana el calendari escolar a Catalunya. Així ho van manifestar els representants sindicals després que la reunió que van mantenir amb el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, finalitzés sense acord i en la qual li van exigir la retirada de l’avanç del calendari escolar i una agenda negociadora.

Els sindicats van amenaçar amb no començar el curs escolar al setembre en el cas que el conseller segueixi sense retirar el canvi de calendari, que preveu iniciar les classes el dia 5 de setembre a les escoles i el 7 als instituts.

La secretària general de la federació d’educació de CCOO a Catalunya, Teresa Esparbé, va afirmar a Efe que la convocatòria de cinc dies de vaga -les dates exactes de la qual encara estan per determinar- es deu a «l’acumulació de despropòsits i a la falta de diàleg i de compliment dels compromisos per part de la conselleria d’Educació». La «imposició de la modificació del calendari sense negociació prèvia és només la gota que ha fet vessat el got», segons la sindicalista. «Ens veiem obligats a prendre mesures molt contundents» perquè la conselleria «està tancada en banda, omet la part social» i «està sotmetent els sindicats educatius a un menyspreu i desprestigi que no poden ser», va afirmar Esparbé. Amb tot, la sindicalista va matisar que les mobilitzacions es mantindran «si segueix la postura immobilista de la conselleria», però que «si el conseller rectifica i arribem a un acord, es poden retirar».

Una protesta convocada dijous pels sindicats educatius davant la seu de la conselleria d’Educació contra la «imposició» de la modificació d’un calendari escolar sense negociació prèvia per part de la conselleria va finalitzar amb un tancament de gairebé un centenar de persones a l’interior del departament, que es va prolongar fins ahir. Al matí, els sindicats van mantenir una reunió amb el conseller d’Educació que va acabar sense acord ja que la Generalitat no va accedir a la pressió sindical per retirar la modificació del calendari, per la qual cosa les classes començaran el 5 de setembre a les escoles i el 7 als instituts.

El conseller va afirmar que el nou calendari «no afecta els drets laborals dels treballadors» perquè «assistiran el mateix nombre de dies al centre escolar i faran el mateix nombre de classes», per la qual cosa va afirmar que «no és necessari negociar». Malgrat això, Gonzàlez-Cambray va instar els professors a «formular tantes propostes de millora com desitgin», ja que des de la conselleria «estem oberts a millorar l’ordre del calendari». Per començar a negociar, els sindicats exigeixen la retirada de la modificació del calendari.

Segons aquest, durant el setembre les classes a les escoles de primària es faran de 09.00 a 13.00 hores, mentre que els docents hauran d’estar als centres educatius fins a les 15.00 hores. Els alumnes tindran cobert el servei de menjador i activitats fins a l’hora de sortida habitual, que sufragarà la conselleria tant als centres públics com concertats.