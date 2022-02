El Govern va lamentar ahir els «avenços minsos i massa lents» de la Comissió Bilateral. En roda de premsa des del Palau de la Generalitat, després de la reunió entre els governs català i espanyol, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, i la consellera Laura Vilagrà van informar que sí que van tancar acords, però «de poca entitat». L’executiu va anunciar un «preacord» pel traspàs de la gestió de l’ingrés mínim vital, que es concretarà a partir d’un grup de treball tècnic. D’altra banda, la consellera va dir que li «consta» que en les properes setmanes pot haver-hi data de la taula de diàleg.

La reunió va durar poc menys d’una hora. Vilagrà va reclamar «resultats més rellevants i tangibles» i que els acords vagin «més ràpid». La consellera va explicar que Govern i Moncloa han arribat a un «preacord» per traspassar la gestió de la prestació de l’ingrés mínim vital. «Hem fet un acord polític i el tret de sortida de la negociació concreta». Els dos executius han acordat crear una ponència tècnica per concretar aquest traspàs. Vilagrà va subratllar que «la construcció de la confiança es construeix amb resultats», i va lamentar que la reunió no servís per arribar a «resultats més rellevants ni tangibles». Sí que va destacar l’entesa per l’ingrés mínim vital -que va qualificar de «molt rellevant»-, però va lamentar que no s’hagin abordat temes com el salvament marítim i la gestió dels MIR. Puigneró va constatar que la Bilateral «no és suficient» per culpa de la implicació de l’Estat: «Si aquesta és la taula on el PSOE posa el focus principal, és evident que no és suficient», va dir.

Per la seva banda, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, va qualificar «d’històrics» els acords assolits ahir, perquè malgrat que no recullen les principals reivindicacions de la Generalitat són els primers avenços en autogovern «en una dècada». Rodríguez va destacar alguns acords en qüestions «emocionals», va dir, com el traspàs de l’estació meteorològica del Turó de l’Home.