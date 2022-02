El responsable a Catalunya de l’empresa Iturri va negar ahir davant la jutge irregularitats i factures falses o inflades en els seus serveis de manteniment de vehicles dels Bombers de la Generalitat, tot i que va admetre que durant anys van facturar a destemps per la falta de crèdit de l’administració. El responsable a Catalunya de l’empresa sevillana Iturri S.A., Eduardo J.D., va comparèixer com a investigat davant la titular del jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona en la causa oberta a càrrecs i exresponsables dels Bombers per suposades irregularitats en la gestió del manteniment dels vehicles.