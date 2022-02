El president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, ha advertit la Unió Europea que les donacions no són «un sistema sostenible» per accedir a les vacunes contra la covid-19. «Àfrica té capacitat per produir les vacunes necessàries per afrontar els problemes de salut dels africans», va assegurar Ramaphosa, que va tornar a reivindicar l’alliberament de les patents. Sense abandonar aquesta petició, que encara s’està negociant a l’Organització Mundial del Comerç, Ramaphosa va agrair una iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que pretén facilitar la transferència de la tecnologia. «No és acceptable que l’Àfrica estigui a la cua en l’accés a les vacunes», va dir Ramaphosa.

Sud-àfrica, Egipte, Tunísia, Kènia, Nigèria i el Senegal seran els primers països africans que tindran accés a la tecnologia de les vacunes d’ARN contra la covid-19 a través d’una iniciativa de l’OMS. El director general de l’OMS, Tedros Adhanom, ho va anunciar ahir en el marc de la cimera entre la Unió Europea i la Unió Africana. Amb aquest projecte de transferència de tecnologia, l’OMS pretén facilitar que els països pobres o en via de desenvolupament puguin produir aquestes vacunes més avançades i desenvolupades per companyies com Pfizer-BioNTech o Moderna. Ara bé, Sud-àfrica va exigir a Covax i Gavi, les dues plataformes que vehiculen donacions i compres de vacunes a països pobres i en via de desenvolupament, que es comprometin a comprar les vaccunes produïdes «localment» en aquests nous centres. «Covax i Gavi són els més grans compradors mundials de vacunes. Els africans no podem continuar sent simples consumidors de medicaments», va advertir Ramaphosa.