Tretze persones han quedat ferides aquest dissabte en esfondrar-se part del fals sostre de l'auditori del parc d'atraccions de Madrid, segons ha informat Emergències Madrid. El recinte acollia un acte privat, ja que el parc d'atraccions es troba tancat al públic. Els 13 ferits són de caràcter lleu, tot i que 8 han necessitat trasllat a l'hospital per policontusions. Samur-Protecció Civil ha evacuat cinc dels ferits i el Summa 12, tres. Els altres cinc afectats per l'esfondrament del sostre de pladur han estat atesos per crisis d'ansietat i donats d'alta 'in situ'. Els Bombers de l'Ajuntament de Madrid han revisat la instal·lació i assegurat la zona, mentre que la Policia Municipal de Madrid s'ha encarregat de la investigació del succés.