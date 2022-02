El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir l'avançament del calendari escolar, i va considerar, en conseqüència, que la decisió del Departament d'Educació sobre aquest tema «és una bona mesura» i que «això és el rellevant».

En unes declaracions realitzades després de visitar la Cooperativa d’Arbeca (Garrigues), el president de la Generalitat va recordar que «les vacances d’estiu que hi ha a les escoles del nostre país són de les més llargues d’Europa» i això, ha precisat, «no només afecta els professors, sinó també els alumnes i els seus pares».

Pere Aragonès va indicar que la mesura d'avançar una setmana l’inici del curs ja s’ha vist complementada amb «mesures per donar suport amb activitats» extraescolars que es faran a les tardes a fi de «compatibilitzar la vida laboral i familiar» dels pares.

El president de la Generalitat considera «legítim» que hi hagi sindicats de professors que duguin a terme accions de protesta però la decisió adoptada pel Departament d'Educació, va subratllar, «és una bona mesura» i compta amb el seu suport. «Tot canvi genera dubtes, és lògic, i suposa també reptes», va afirmar, amb la qual cosa «el que cal fer a partir d’ara és treballar conjuntament per resoldre’ls».

D’altra banda, Aragonès, considera que els resultats obtinguts en la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat van ser «insuficients» ja que es van tractar qüestions «molt menors» i «petites», perquè el Govern espanyol «no va voler anar més enllà».

En unes declaracions realitzades després de visitar la Cooperativa d'Arbeca, el president de la Generalitat va indicar que en la reunió «va haver-hi avanços però sobre qüestions molt petites i poc transcendentals».

Hi ha un preacord sobre el traspàs de l'ingrés mínim vital, tal i com va constatar, però no es va acabar de fer efectiu, per la qual cosa els resultats globals són «insuficients», i si el Govern espanyol els valora com a històrics «és perquè portava més de deu anys sense voler acordar nous traspassos».

Sobre la taula de diàleg entre tots dos governs, Pere Aragonès va voler puntualitzar que està concebuda per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya a través d'una negociació, i no per abordar els assumptes que es tracten en la Comissió Bilateral.

«El que és rellevant -va explicar- no és la data en què es reunirà, sinó el contingut, encara que també és molt important que no es dilati més en el temps, per això dilluns passat vaig demanar a l'Estat que demostri que de debò desitja resoldre el conflicte».

Segons el president de la Generalitat, la taula de diàleg «no és un peatge tàctic per haver superat una investidura, sinó que és el resultat d'una voluntat clara de resoldre el conflicte, i això només s'aconseguirà si es posen propostes damunt la taula».

«La part catalana -va recordar- ja ha dit quina és la seva proposta, amnistia i autodeterminació, i ara fa falta veure quina és la de l’Estat».

Sobre el conflicte intern dins del PP, Pere Aragonès va afirmar que com a president de la Generalitat no desitjava entrar en qüestions internes d'altres partits, però sí que volia «fer dues anotacions».