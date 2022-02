La tempesta Eunice, que ja ha causat almenys 14 morts, importants danys materials i talls d’electricitat, va continuar devastant el nord-oest d’Europa, amb fortes ràfegues de vent a la costa alemanya. La tempesta es va formar a Irlanda i va passar per parts del Regne Unit divendres, després pel nord de França i els països del Benelux (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg) abans de continuar cap a Dinamarca i Alemanya, on el terç del nord del país va ser posat en alerta vermella.

«Hi ha risc de ràfegues amb força de tempesta greu (nivell 3 de 4) amb una ràfega màxima d’entre 100 i 115 quilòmetres per hora», va advertir el servei meteorològic alemany, alertant del risc d’arbres arrencats, caiguda de branques i danys a les teulades. «Mantingueu-vos allunyats en particular d’edificis, arbres, bastides i línies elèctriques. Si és possible, eviteu quedar-vos al carrer».

Centenars de vols, trens i transbordadors van ser cancel·lats a tot el nord-oest d’Europa a causa dels vents d’Eunice, menys de 48 hores després que la tempesta Dudley causés almenys sis morts a Polònia i Alemanya. Per ara s’han notificat 14 morts provocades per Eunice: dues a Polònia i Alemanya, quatre als Països Baixos, tres a Anglaterra, dues a Bèlgica i una a Irlanda.