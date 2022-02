Un total de 13 persones van resultar ferides ahir dissabte, de les quals vuit van ser hospitalitzades, en esfondrar-se part del sostre de l’auditori del Parc d’Atraccions de Madrid, segons va informar un portaveu d’Emergències Madrid a Europa Press.

A l’auditori s’estava celebrant l’assemblea general ordinària del col·legi Gredos San Diego. El parc romania tancat al públic. Samur-Protecció Civil va traslladar cinc ferits i Summa112 tres a l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz.

Segons va informar Emergències 112 Comunitat de Madrid a través de Twitter, les atencions van estar tant per policontusió com per atac d’ansietat.

Els bombers de l’Ajuntament de Madrid van revisar la instal·lació i van assegurar la zona. Policia Municipal de Madrid s’encarrega de la recerca.

En aquest sentit, els drons de la Policia Municipal van estar emprats el dissabte per a revisar la coberta del Parc d’Atraccions de Madrid.

Així ho va donar a conèixer el cap de guàrdia dels Bombers de la capital, Rodrigo Barredo, qui va explicar que a la seva arribada ja estava desallotjada la instal·lació en la qual hi havia prop de mil persones al seu interior.

Van revisar la part col·lapsada per a assegurar-se que no hi havia ningú entre els enderrocs i després de comprovar que «la fallada sola ha afectat el fals sostre», finalment van sanejar la zona».