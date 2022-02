El repte a les normes, i potser fins i tot a la llei, de Donald Trump durant la seva presidència ara està complicant la feina que fa el comitè de la cambra baixa del Congrés dels Estats Units que investiga l’assalt al Capitoli. En la reconstrucció d’aquest puzle hi falten peces.

El comitè, per exemple, ha descobert forats en els registres de trucades del 6 de gener de 2021. Són llacunes entre les converses telefòniques que apareixen als llistats oficials i les que se sap que Trump va mantenir aquell dia: en el temps que va transcórrer des de que va tornar a la Casa Blanca després d’adreçar-se als manifestants que després van assaltar el Capitoli i el moment, més de quatre hores després, en què va gravar el vídeo en què, malgrat insistir en la falsedat d’unes eleccions «robades», els va instar a anar-se’n a casa. No hi ha proves que els registres telefònics s’hagin alterat o que s’hagin esborrat números i se sap que Trump feia servir tant el mòbil personal com el dels d’ajudants, però els buits creen interrogants.

Per intentar omplir aquests buits, el comitè ha enviat citacions per obtenir els registres telefònics de més de 100 persones, encara que de moment no del mateix Trump. No hi ha garanties que aconsegueixi tot el que busca. Per exemple, Dan Scavino, que era subcap de Gabinet de Trump i que solia prestar al president el mòbil, ha demandat l’empresa de telefonia Verizon per bloquejar el lliurament de les dades del telèfon mòbil.

Més garanties té el comitè d’avançar en un altre aspecte de la seva investigació: saber qui va veure Trump a la Casa Blanca no ja el dia de l’assalt, sinó des de la nit electoral, temps en què es va intentar gestar una manera de revertir el resultat legítim dels comicis.