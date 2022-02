«El relat d’una part de Junts d’aixecar la DUI queda tocat pel cas Juvillà». Així s’expressava la diputada de la CUP Eulàlia Reguant en una entrevista dissabte a la nit a Nació Digital. Reguant insistia que «no existeixen solucions màgiques» per assolir la independència, i que encara «falta informació» sobre el paper de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb la pèrdua de l’escó per part de Pau Juvillà.

Per la seva banda, el diputat de Junts Jaume-Alonso Cuevillas va afirmar ahir que l’aposta per la «confrontació» de Laura Borràs pel cas Juvillà no generava consens al partit: «Si la pregunta és si tothom a Junts subscrivia l’estratègia, la resposta és que probablement no». «A Junts hi ha gent que no té simpatia a la presidenta Borràs», apuntava l’advocat a El Món. Cuevillas remarca que «quan hi ha un sector de Junts, liderat per Borràs, que vol anar a la confrontació, no té suport dels altres i tampoc intern».