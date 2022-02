Els departaments d’Educació i de Salut han enviat una carta als centres escolars i sanitaris, respectivament, per informar-los del nou protocol de gestió de casos covid, que quedarà sense efecte demà – ja no s’identificaran contactes estrets ni s’indicaran quarantenes- i només s’aplicarà als centres d’educació especial, que seguiran utilitzant el Traçacovid. Per a la resta, avui serà el darrer dia d’actualització de casos en aquesta aplicació.

Els centres escolars i les famílies no hauran de comunicar si el motiu de l’absència a classe de l’alumnat és per covid i per la mateixa raó es deixaran d’emetre les prescripcions de tests d’antígens per al professorat. Només es mantindran els tests finançats a l’alumnat d’educació especial que hagi estat contacte estret. Aquestes noves directrius segueixen les recomanacions de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat. Les mesures que es mantenen són la mascareta en interiors, els grups de convivència estable i la ventilació de les aules, així com les mesures higièniques que van més enllà de la covid. Salut Pública seguirà monitorant l’efecte de la covid a les escoles i, si en algun moment cal prendre alguna mesura, es treballarà amb el centre afectat com en qualsevol altre entorn.