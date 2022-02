L’Església catòlica es mou. Després de rebre amb «sorpresa i decepció» la iniciativa del PSOE de crear una comissió d’investigació que depengui del Defensor del Poble sobre els abusos sexuals al seu si, després d’haver comprovat la divisió interna a l’hora d’enfrontar-se als fets, la Conferència Episcopal Espanyola va anunciar ahir que encarregarà una auditoria a un bufet d’advocats de Madrid.

El despatx, Cremades & Calvo-Sotelo, és proper als bisbes. El seu president, l’advocat Javier Cremades, també presideix la Fundació Madrid Vivo, que es defineix com «un pont entre la societat civil i l’Església de Madrid». El bufet «obrirà una via independent per rebre eventuals denúncies, revisarà els procediments jurídics tendents a sancionar les pràctiques delictives i oferirà col·laboració a les autoritats per ajudar a aclarir els fets i establir un sistema de prevenció que satisfaci les demandes socials », van assenyalar els bisbes en un comunicat, que presentarà avui el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Juan José Omella.