Una vintena d’organitzacions ha demanat al Govern espanyol que garanteixi l’accés global a la vacuna de la farmacèutica Hipra, la primera vacuna espanyola contra la covid i desenvolupada amb inversió pública, que està a punt de començar la tercera fase dels assajos clínics, etapa prèvia a la seva aprovació definitiva.

Les organitzacions reclamen per carta al president del Govern, Pedro Sánchez, que s’imposin condicions en els contractes de finançament per garantir que les llicències de les vacunes covid-19 desenvolupades amb diners públics no siguin exclusives, i assegurar així poder-hi accedir.

Demanen que la vacuna d’Hipra i les que desenvolupa el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) s’incorporin a C-TAP, la plataforma impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per compartir el coneixement i la propietat intel·lectual de les vacunes i d’altres eines contra la covid-19.

El document recalca que els acords de finançament signats durant la pandèmia entre el Govern i institucions o empreses, siguin públiques o privades, han d’incloure condicions que garanteixin que els resultats de la recerca sufragada amb aquests diners públics tinguin llicències no exclusives per assegurar el seu accés a tot el món, i evitar els monopolis que provoca la propietat intel·lectual quan tot queda en mans de la indústria farmacèutica.

Per a la recerca i el desenvolupament de la vacuna, recorden les entitats, la companyia ha rebut milions d’euros d’inversió pública. Entre altres partides, ha obtingut 15 milions en ajudes públiques per a la fase IIb/III dels assajos clínics, segons va anunciar fa uns mesos la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morat.

Amb tot, les organitzacions afirmen que «res garanteix que quan la vacuna comenci a produir-se pugui arribar a totes les persones que la necessitin dins i fora de les nostres fronteres».

La carta és signada per Metges del Món, Associació per a un Accés Just al Medicament, Organització Mèdica Col·legial, Amnistia Internacional, Oxfam Intermón i Confederació Intersindical, entre d’altres