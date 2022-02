L’Oficina Antifrau de Catalunya ha qüestionat el contracte d’emergència que va fer la Generalitat a una empresa per al subministrament de material sanitari durant el primer Estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus, per un import d’una mica més de 60 milions d’euros.

L’oficina Antifrau considera que l’empresa Basic Devices, que va rebre aquest encàrrec d’emergència per part de la Generalitat al març del 2020, tenia unes referències «febles», a més de què la paga i senyal que la firma va rebre d’uns 35 milions d’euros va ser una «temeritat» per la «falta de cobertura legal», per la qual cosa ha demanat informació al Govern de la Generalitat sobre aquesta contractació.