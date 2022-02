El president dels Estats Units, Joe Biden, va descriure ahir el reconeixement de Rússia a la independència de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, com «el començament de la invasió d’Ucraïna» i va amenaçar el Kremlin amb «anar més enllà amb les sancions» si continua en aquesta línia.

Biden sosté que amb la decisió de reconèixer la independència d’aquestes dues regions, el president rus, Vladimir Putin, «està creant un motiu per a fer-se per la força amb més territori (...) està creant un motiu per a anar molt més allà. Aquest és el començament d’una invasió russa d’Ucraïna», va afirmar.

Davant d’aquesta situació, Biden va prometre que els Estats Units no només brindarà més suport a militar a Ucraïna després que Putin hagi atacat de manera directa al seu «dret a existir», sinó que també reforçarà als seus aliats del Bàltic.

«No tenim intenció de lluitar contra Rússia. No obstant això, volem enviar un missatge inequívoc: que els Estats Units i els seus aliats defensaran cada centímetre del territori de l’OTAN i faran complir els seus compromisos», va remarcar un Biden, que va qualificar d’«extremes» les demandes de Rússia durant les negociacions. «Encara hi ha temps per evitar el pitjor de les situacions», va dir Biden en el seu discurs des de la Casa Blanca. «Els Estats Units i els seus aliats romanen oberts a la diplomàcia si és seriosa. Jutjarem Rússia per les seves accions, no per les seves paraules. Estem llestos per a respondre a Rússia amb unitat, claredat i convicció faci el que faci».

Putin va reconèixer dilluns la independència de Donetsk i Lugansk i va ordenar hores després l’entrada de les Forces Armades russes en les mateixes en el marc d’una «missió de manteniment de la pau», unes decisions criticades durament per la majoria de la comunitat internacional.

Les sancions, en marxa

Els ministres d’Exteriors de la Unió Europea (UE) van acordar ahir de manera unànime a París un primer paquet de sancions contra Rússia, va anunciar el cap de la diplomàcia francesa, Jean-Yves Le Drian. «La situació és molt greu» i «ens hem posat d’acord per unanimitat en un primer paquet de sancions», va dir Le Drian en roda de premsa al costat de l’alt representant europeu per a la Política Exterior i de Seguretat, Josep Borrell.

Les sancions, que han de ser aprovades de manera formal a la UE, afecten una sèrie de 27 entitats i persones, entre elles responsables que han pres decisions, que han tingut un paper important en l’atac a la sobirania d’Ucraïna, va explicar Borrell, qui va afegir que a més, es limitarà l’accés financer de Rússia «als nostres mercats financers i de capitals», sobretot per evitar que pugui finançar el seu deute en els mercats europeus. Les sancions, que no afectaran Putin, tindran incidència en els bancs que financen les operacions militars russes en aquests territoris separatistes i al comerç amb els Vint-i-set d’aquestes àrees en l’est d’Ucraïna.

En un comunicat conjunt, els presidents de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i del Consell Europeu, Charles Michel, van indicar que les sancions que prepara la UE es dirigiran contra «els bancs que estan finançant les operacions militars i d’un altre tipus» a Donetsk i Lugansk.

En declaracions a la cadena France Info, Borrell va dir que hi ha una «invasió encoberta» d’Ucraïna i va expressar la seva opinió que Rússia anirà més lluny en la seva intervenció militar, al mateix temps que es va referir al primer paquet sancionador imposat per Brussel·les a Rússia.

Alemanya, amb l’aplaudiment dels Estats Units, ha decidit bloquejar la certificació del gasoducte rus Nord Stream 2, controlat pel gegant energètic rus Gazprom, ja acabat i construït amb participació d’empreses alemanyes, i destinat a transportar directament gas des de Rússia a l’oest de la Unió Europea amb entrada per territori d’Alemanya i evitar així el trànsit a través d’Ucraïna.