Pablo Casado ha convocat la Junta Directiva Nacional per a dimarts de la setmana que ve. Es reunirà per aprovar «la celebració del XX Congrés Nacional, que tindrà caràcter d’extraordinari», segons fonts del seu entorn. Paral·lelament, ha deixat caure la seva mà dreta, Teodoro García, que va presentar la seva dimissió. Casado cedeix d’aquesta manera a dues de les peticions que li han fet els barons i quadres del partit, la sortida d’Egea i la convocatòria del Congrés.

Ahir a la tarda també va dimitir la delegada de Cultura, Turisme i Esport de l’Ajuntament de Madrid, Andrea Levy, com a presidenta del Comitè de Drets i Garanties del PP.

Casado s’obre per primera vegada clarament a donar suport a la celebració del Congrés extraordinari. La junta del pròxim dimarts reunirà a Génova tots els quadres del partit, 450 persones aproximadament, i s’hi votarà una proposta de celebració del Congrés que per prosperar necessitarà 2/3 parts dels vots. A partir d’aquí s’iniciarà el compte enrere per a la celebració de la cimera que nomenarà una nova direcció. Egea deixa el càrrec en un intent de rebaixar la pressió que rep el president del PP, que s’ha quedat sol davant dels quadres del PP.

Ahir a la tarda els portaveus al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu -com ja havien fet abans aliats seus com el president de Múrcia, Fernando López Miras- li van ensenyar la porta de sortida.

Mentrestant, fonts de l’equip de Casado mantenen el president del partit encara que no té previst dimitir. Asseguren que no es produirà cap compareixença a Génova, 13 en les pròximes hores. La pressió creix a l’entorn de l’inquilí de la setena planta de la seu dels populars, a qui ha girat l’esquena la pràctica totalitat dels barons territorials del PP, la direcció del grup parlamentari al Congrés i alguns dels seus col·laboradors estrets com el portaveu de la direcció i alcalde de Madrid, José Luis Almeida, que també ha dimitit.

Pablo Casado s’ha quedat sol, i bona part dels comandaments del PP esperen la seva dimissió imminent. L’encara president del PP es troba pressionat pels barons, pels membres de la seva direcció, per grup parlamentari al Congrés i per la dreta mediàtica, que li reclamen que adopti «l’última decisió» que li va demanar el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i s’aparti de la direcció.

Malgrat que la direcció del PP al Congrés dona per fet que hi anirà, no està clar que Casado assisteixi avui a la sessió de control al president espanyol, Pedro Sánchez. Quadres del PP han recordat que Casado hauria d’intentar agafar una sortida «digna» abans de caure encara més en el «descrèdit».

Casado ha anat perdent suports hora a hora des de dijous quan van aparèixer les primeres filtracions sobre l’intent d’espionatge a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid va prendre la iniciativa en una roda de premsa on va acusar la direcció d’haver-la atacat de forma «cruel». La seva rèplica en una entrevista a la Cope l’endemà, on va insistir en les sospites de corrupció sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid i el contracte del seu germà, de qui va dir que s’hauria pogut embutxacar una comissió de 280.000 euros, només van servir per redoblar la pressió sobre ell. A les crítiques d’Ayuso, que li ha retret que l’acusés sense proves, s’hi ha anat sumant els barons. Alberto Núñez Feijóo, i Alfonso Fernández Mañueco van ser els primers a demanar mesures «urgents» i després s’hi han afegit Juanma Moreno, i l’últim baró, el seu aliat, el president de Múrcia, Fernando López Miras.

El líder del PP es va intentar enrocar dilluns quan va convocar el seu equip de direcció a Génova 13. Va provar de guanyar temps convocant la Junta Directiva Nacional, l’òrgan que pot convocar el Congrés extraordinari, per la setmana que ve, amb l’esperança que els crítics no aconseguissin els 2/3 de vots necessaris per poder convocar la cimera. Ahir, però, es va anar intensificant el degoteig de baixes.