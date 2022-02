La participació de l’expresident Jordi Pujol en un acte institucional organitzat per la conselleria d’Acció Exterior que lidera Victòria Alsina ha generat incomoditat a les files d’ERC i, de fet, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va declinar la invitació a participar en la trobada.

«Era un acte plantejat perquè expresidents poguessin aportar la seva visió sobre Europa, una cosa diferent a la responsabilitat i el rol d’Aragonès. Si el president ha de parlar d’Europa, té altres espais o moments per fer-ho», va argumentar la portaveu. Plaja va recalcar que en cap cas «ha canviat la relació de la Generalitat amb Pujol», qui des de la seva confessió «no rep assignació ni tracte protocol·lari d’expresident», i va subratllar que cada conselleria «té llibertat per organitzar actes que considera del seu interès i per convidar persones que siguin rellevants».

Tant ERC com els Comuns, la CUP i Ciutadans van criticar ahir que s’inclogués JOrdi Pujol en aquest acte, una invitació que els crítics consideren com un intent de blanqueig dels afers amb la Hisenda de l’expresident convergent.