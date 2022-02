Els 27 estats membres de la Unió Europea han acordat reobrir la frontera exterior a partir de l’1 de març als turistes completament immunitzats amb vacunes aprovades a la UE.

En la reunió d’Afers Generals, els ministres han donat llum verda a abordar les restriccions als viatges des de països tercers de manera individual segons la situació del viatger i no únicament segons el risc al país, en la línia del que la Unió Europea ha fet també amb els viatges dins del bloc.

En el cas de les persones immunitzades amb vacunes aprovades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) però no a la Unió Europea, se’ls permet viatjar, però els estats poden demanar un test PCR negatiu abans del viatge o imposar quarantena.

L’acord dels ministres també preveu que els estats membres puguin demanar una prova PCR negativa als viatgers de països tercers que s’han recuperat de la malaltia, així com als que no tenen el passaport covid creat per la Unió Europea o als que es reconeix una validesa equivalent.

Per ser considerada una persona completament vacunada han d’haver passat 14 dies des de l’administració de la segona dosi i no més de 270 dies o haver rebut la dosi de reforç.

En el cas dels menors d’entre 6 i 18 anys, podran viatjar si s’han realitzat una PCR que ha donat resultat negatiu en cas que no tinguin completada la pauta de vacunació.