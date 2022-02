Des que Junts va deixar la presidència de la Generalitat, la petició d’un comandament únic estratègic independentista ha estat recurrent. I aquesta setmana, de ressaca de la Comissió Bilateral, que en opinió de les forces sobiranistes va donar uns fruits ridículs («va ser una presa de pèl», va definir el líder parlamentari de Junts, Albert Batet), la demanda va tornar a ser exposada al Parlament. Davant seu, Pere Aragonès, potser sibil·linament, va recordar a Junts que la força de Catalunya ha estat sempre «reforçar les seves institucions». Queda sobreentès que, per sobre de totes, la Generalitat i el Govern. I qui el presideix. Si Junts pretén diluir el poder presidencial pel que fa al lideratge del procés, i potser decantar-lo cap a altres latituds, ERC el defensa amb el ganivet entre les dents.

«La Comissió Bilateral va ser un autèntic engany per a tots els catalans, siguin independentistes o no. On la màxima fita ha estat el traspàs de l’observatori del Turó de l’Home, que fa anys que no està en funcionament i que, a més, ja va ser transferit fa 12 anys», va assenyalar Batet, abans de concloure que «no hi ha taula de diàleg -va dir canviant de fòrum- si no hi ha vocació de solucionar el conflicte. No estem en un procés de negociació, sinó de negació». Davant de tot això, i recordant la gairebé patacada de la reforma laboral, salvada per l’error d’un diputat del PP, Batet va reivindicar «una direcció estratègica col·legiada».

Aragonès va reiterar que la comissió va donar«resultats insuficients» i que en cap cas es pot titllar d’«històrica», com la va descriure la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Ara bé, el president de la Generalitat va recordar que «el conjunt del Govern coneixia l’abast d’aquesta comissió» i que, per escassos que fossin els rèdits, «calia acudir en defensa dels interessos de la ciutadania de Catalunya».

PP, Cs i PSC van coincidir, per la seva banda, a retreure a Aragonès la seva anunciada absència de la Conferència de Presidents de demà a La Palma. El president va insistir en la inutilitat del fòrum. «No hi ha negociació prèvia i l’ordre del dia se cenyeix a valoracions», va argumentar.