L’auditoria independent que l’Església espanyola ha encarregat al despatx d’advocats Cremades & Calvo Sotelo de Madrid per investigar els casos d’abusos sexuals comesos pel clergat o religiosos «no es planteja cap límit», fins i tot en els casos prescrits judicialment. Així ho va assegurar ahir el director de comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola, José Gabriel Vera, en una entrevista a Ràdio Estel, en ser preguntat sobre possibles reparacions econòmiques a les víctimes. Vera va explicar que «caldrà analitzar cada cas i cada situació per valorar quina reparació mereix la víctima» i que per això s’ha encarregat la investigació a professionals «que puguin treballar amb independència». Segons Vera, l’auditoria s’ha engegat per fer «un pas més en la lluita contra la xacra dels abusos» i és una demostració més que l’Església «no es pot cansar de mostrar el dolor i la vergonya pel que han fet alguns dels seus membres, que han traït la institució».