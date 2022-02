El Tribunal Constitucional ha negat l’empara a l’expresident de la Generalitat Quim Torra contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, confirmada pel Tribunal Suprem, que el va condemnar a 18 mesos d’inhabilitació per un delicte de desobediència en negar-se, al març de 2019, a retirar els llaços grocs dels edificis públics de la seva competència, malgrat els requeriments de la Junta Electoral Central per a això perquè infringien el principi de neutralitat política. La sentència compta amb el vot particular de dos dels 11 magistrats que formen el ple actualment, Juan Antonio Xiol i Ramón Sáez Valcárcel. Torra va recórrer en empara la condemna que el va portar a perdre la presidència catalana en entendre vulnerats els seus drets al jutge imparcial predeterminat per la llei, la defensa, la presumpció d’innocència i la igualtat. La decisió, que descarta plantejar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, nega qualsevol vulneració.

Torra va afirmar ahir que el «cop de porta» al recurs d’empara contra la seva condemna «obre» ara «el camí de la justícia europea». En un comunicat, va denunciar que no havia rebut notificació prèvia de la decisió de l’alt tribunal.