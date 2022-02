Catalunya va deixar enrere ahir les quarantenes escolars i ja no es compten els contagis als centres educatius, en un moment en el que hi ha encara 5.723 alumnes confinats per la covid-19, que segueix descendint en el conjunt de la població encara que amb algun símptoma de ralentització.

El protocol de gestió de casos covid queda sense efecte des d’ahir a tots els centres escolars excepte els d’educació especial, de manera que l’aplicació Traça Covid va mostrar ahir les últimes dades aportades pels centres educatius dimarts a la tarda. Segons l’últim recompte, els alumnes confinats a Catalunya per covid-19 són encara 5.723 (0,49% del total), el que significa un descens de 1.397 respecte al dia anterior, mentre que els docents i personal d’administració i serveis també segueixen descendint fins als 946 (0,58% del total). Aquestes xifres no han deixat de descendir de fet des del 27 de gener, quan els alumnes confinats van ser 98.185 i els docents 8.570. Des de l’inici del curs, s’han detectat 444.825 positius en l’entorn escolar, la gran majoria alumnes (387.689), però també professors i administratius (56.993), i personal extern (143). A partir d’ara, només s’ha de confinar un alumne si és positiu o té simptomatologia compatible amb la covid, sense afectació per als companys de classe. Ja sense quarantenes escolars per a contactes estrets d’un positiu, ni receptes per fer test, ni tampoc l’obligació de comunicar els positius, els centres educatius recuperen un grau més de normalitat, a l’espera que previsiblement en qüestió de poques setmanes les mascaretes, que no es veuen ja als patis, es puguin retirar també a l’interior de les aules. El Govern ha reiterat que les aules seran el primer lloc on s’eliminaran les mascaretes en interiors, en un moment en el que segueixen descendint els contagis al conjunt de la població, ja per sota dels 5.000 diaris. Això es tradueix en un descens dels ingressats: ahir, els hospitals catalans tenien 1.604 pacients ingressats per covid, 231 menys que el dia anterior, dels quals 245, deu menys que la vigília, estaven greus a les UCIs. La mortalitat també descendiax: en els últims 7 dies han mort per covid un total de 169 persones, és a dir, una mitjana de 24 al dia, lluny del pic en aquesta sisena onada de 59 morts el 31 de gener. Això sí, la velocitat de propagació del virus (Rt) ha començat a pujar lleugerament des de fa ja nou dies i s’ha situat en 0,78, cosa que podria indicar una ralentització del descens de la corba epidèmica. Altres indicadors segueixen caient però més lentament.