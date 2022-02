L’encara president del PP, Pablo Casado, va protagonitzar ahir la que previsiblement serà la seva última sessió de control al capdavant del seu partit. Casado va assistir a l’Hemicicle acompanyat de la vicepresidenta de la cambra, Ana Pastor, malgrat que aquesta i la direcció del grup li havien demanat la renúncia poques hores abans.

Casado va fer un discurs on va apel·lar a la «reconciliació» i la capacitat de superar «enemistats i fractures» de la transició, i va reivindicar «l’espai de la centralitat». El grup del PP va aplaudir dret la seva intervenció. «Espero que el govern es posi al servei de l’interès general amb respecte a les institucions, a la unitat nacional i de la igualtat entre espanyols», va dir.

Casado va esperar la rèplica del president del govern espanyol, que «des de la diferència i la discrepància» li va desitjar «el millor en el terreny personal». Sánchez va voler aprofitar l’ocasió per deixar clar que «el govern d’Espanya o avançarà les eleccions generals ni dissoldrà de manera anticipada les Corts». «No ho farem perquè per molt que s’han entossudit en el contrari, aquest és un govern amb sentit d’Estat que prioritzarà els interessos generals», va dir, Per tant, segons Sánchez, «les eleccions es convocaran quan correspongui, i competirem en base als nostres mèrits, i no en base a les debilitats dels nostres adversaris, perquè així és com entenem el patriotisme democràtic».

En acabar aquesta resposta, i sense aprofitar el segon torn de paraula habitual a la sessió de control, Casado va baixar els graons del seu escó i va enfilar la sortida sense dir res i per sorpresa del seu propi grup parlamentari. No va fer manifestacions a la sortida.

Després de la pregunta de Casado formulada a Sánchez, els membres del grup parlamentari del PP van aplaudir drets la intervenció de l’encara líder del partit. Entre els diputats que van aplaudir, hi havia els signants del comunicat crític de dimarts que va demanar la destitució de l’exsecretari general del PP, Teodoro García Egea, i la convocatòria d’un congrés extraordinari.

L’arribada de Casado al Congrés va estar envoltada d’una gran expectació. L’encara líder del PP no va respondre les preguntes dels periodistes als passadissos i va entrar a l’hemicicle acompanyat de la portaveu del grup parlamentari, Cuca Gamarra, i de la vicepresidenta segona de la cambra baixa, Ana Pastor, entre d’altres membres del PP.