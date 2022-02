El Parlament va aprovar ahir una nova llei antidesnonaments que recupera mesures per frenar l’emergència habitacional anteriorment tombades pel Tribunal Constitucional (TC), com l’obligació a grans tenidors d’oferir lloguers socials als qui ocupin els seus immobles.

A finals de gener, el TC va anul·lar la normativa d’habitatge aprovat pel Govern el 2019, en entendre que vulnera el dret a la propietat i inclou mesures, com l’esmentada en l’anterior paràgraf, que no poden imposar-se mitjançant decret llei perquè són «coactives, no voluntàries». Després d’una llarga negociació marcada per les reticències de JxCat a determinades mesures que al seu judici perjudicaven als petits propietaris, finalment ERC, Junts, CUP i comuns van aconseguir un acord per esmenar els errors de forma que assenyalava el TC.

El nou text, que compta amb el beneplàcit de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), ha comptat amb suport parlamentari dels partits promotors i del grup PSC-Units, que reclama que s’activi un «pla integral» per abordar les ocupacions il·legals.

Vox ha rebutjat la norma, mentre que PPC i Cs no van participar en la votació perquè no se’ls va permetre sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen previ sobre la constitucionalitat de la llei.

La nova llei antidesnonaments amplia la definició de gran tenidor, incloent a persones jurídiques amb més de deu habitatges (es manté en 15 per a persones físiques) i inclou la creació d’un Registre de grans tenidors. Així mateix, la norma recupera les renovacions obligatòries de lloguers socials dels grans tenidors quan arriben a la seva fi lloguers socials obligatoris en el cas de persones que ocupen un habitatge d’un banc o d’un fons d’inversió o que, «després d’una execució hipotecària o demanda de desnonament d’hipoteca, han quedat sense títol en el mateix pis».

La llei descarta el mecanisme del dret a compensació per a grans tenidors, però sí introdueix mesures de foment de lloguers socials per evitar desnonaments.

Entre d’aaltres punts, es promou que, a canvi de frenar desnonaments, els grans tenidors no vinculats a bancs o fons d’inversió podran sol·licitar a la Generalitat que els llogui l’habitatge on viu una família en risc a preu de protecció oficial, quedant-se aquests com a inquilins amb lloguer social.