Les ràtios baixaran a 20 alumnes a les classes de P-3 -actualment hi ha 25 escolars- en el 86% dels centres educatius públics catalans, que comptaran amb 58 grups educatius més el proper curs escolar 2022-23.

L’augment d’oferta de grups se suma a la baixada del nombre d’alumnes, ja que n’entraran 3.474 menys que el curs passat al sistema educatiu, segons va afirmar el conseller d’Educació, Josep González Cambray, en la roda de premsa en la que va presentar l’oferta d’ensenyaments obligatoris per al curs escolar 2022-23.

Segons la previsió de la conselleria, el total d’alumnes que el proper curs començaran P-3 serà de 57.871, enfront dels 61.345 del curs passat, i malgrat que hi haurà 58 grups més a la xarxa pública, la concertada haurà de tancar 33 grups educatius de P-3 el proper curs escolar.

L’objectiu de la conselleria és anar implantant la reducció de ràtios amb l’horitzó posat en l’any 2030, quan «esperem que en totes les aules de Catalunya la ràtio sigui d’un màxim de 20 alumnes», ha afirmat el conseller.

De moment, per al proper curs escolar 2022-23 en el 99% dels centres públics i en el 73% dels concertats la ràtio se situarà per sota de 25 alumnes per aula, va indicar González Cambray.

Segons el conseller, la baixada de ràtios és una «demanda històrica de tots els sectors educatius» i la decisió de reduir-les s’ha pres «després de les consultes pertinents», alhora que va defensar que disminuir els alumnes per aula implicarà «beneficis múltiples» com «atenció mes personalitzada, millor rendiment acadèmic i més ajuda als alumnes vulnerables».

A primer d’ESO, el sistema educatiu català tindrà en el proper curs un total de 81.503, la qual cosa representa 2.073 alumnes menys que en el curs passat, i desapareixeran un total de 26 grups educatius, dels quals 18 seran públics i 26, de la xarxa concertada.

Una altra «important novetat» en la preinscripció del proper curs és que es començarà a aplicar el decret d’admissió d’alumnes, que el seu objectiu és lluitar contra la segregació escolar per aconseguir una distribució equilibrada dels alumnes vulnerables entre els centres educatius públics i concertats.