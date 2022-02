L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) va aplaudir ahir l’arxiu de la causa que investigava l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, per prevaricació pel pagament de les quotes de l’entitat. Després que el jutjat 5 de Vilanova i la Geltrú hagi aparcat la causa, l’AMI ha lamentat que Fonoll hagi «patit la creació artificial d’un cas penal per intentar guanyar als jutjats el que no es guanya a les urnes i per menystenir el dret de participació política». En un comunicat, l’entitat també demana que «s’aturi la persecució contra els alcaldes i alcaldesses catalans que estan exercint de forma democràtica els seus mandats».

La investigació es remunta a una denúncia de la fiscalia presentada a l’abril per prevaricació i malversació, fent-se seva una denúncia de Cs, per esclarir si l’alcaldessa havia «abusat» del càrrec aprovant el pagament de les quotes. Fa unes setmanes, la mateixa fiscalia, va demanar l’arxiu de la querella, que finalment la jutgessa ha concedit.