La covid ha deteriorat l’atenció sanitària que reben mares i nounats a Europa, segons un estudi sobre la base d’entrevistes a 21.027 dones de dotze països que van donar a llum entre l’1 de març del 2020 i el 30 de juny del 2021, i que reflecteix que el 62% d’elles no van poder estar acompanyades per cap familiar.

L’estudi, que publica la revista «The Lancet Regional Health», ha estat coordinat a Espanya per la investigadora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Serena Brigidi, que considera que els resultats poden ajudar els metges a millorar la prestació i l’experiència de l’atenció sanitària proporcionada a les dones durant les revisions prenatals rutinàries i durant el part.

Les dades conclouen que a un 62% de les dones no se’ls va permetre anar acompanyades a la sala de part, un 41,8% va tenir dificultats per accedir a l’atenció prenatal, el 20,8% no va rebre alleujament del dolor durant el part i el 23,9% de les dones entrevistades consideren que no sempre van ser tractades amb dignitat.