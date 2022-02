Agències de viatges de Manresa consultades ahir per aquest diari quant al ressò del conflicte a Ucraïna en el seu negoci van explicar que encara era massa recent. Malgrat això, i tot i fer-ho amb comptagotes, d’alguna manera ja hi havia hagut algun efecte.

Mònica Masanés, de l’agència Viatges Masanés, al carrer del Born, explicava que les reserves en les sortides de Setmana Santa de tres o quatre dies a països de la zona del conflicte, com Rússia i Polònia, veïna d’Ucraïna, els han baixat especialment. «Teníem un client que volia fer un viatge en Transiberià i ja ens ha comunicat que ho deixarà per a l’any vinent».

A l’agència Viñolas, al carrer de Casanova, Anna Serra, comentava que «fa tres setmanes vam vendre algun bitllet d’avió d’anada a Ucraïna per a particulars». Persones que se’n tornaven al seu país possiblement per estar amb la família preveient el que podia passar. Pel que fa a la resta, parlava de tranquil·litat absoluta.

A viatges Concord, amb la seu al Passeig de Pere III, Jordi Soler coincidia amb Masanés i amb Serra que tot plegat encara és massa recent perquè hi hagi hagut reaccions. En el seu cas, de cara a la Setmana Santa aquest any ja no tenien previst fer cap viatge organitzat a l’Europa de l’est.