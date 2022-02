Els Mossos d’Esquadra, juntament amb el Servei Català del Trànsit (SCT), intensificaran fins el proper 2 de març dels controls de consum d’alcohol i drogues entre els conductors, coincidint amb la celebració del Carnestoltes, arreu de Catalunya i també a les comarques centrals. A nivell de tot Catalunya, el cos policial preveu fer 356 controls i mobilitzar més d’un miler d’agents. L’objectiu d’aquests controls és retirar de les carreteres el major nombre de conductors amb alcoholèmia o drogues positius i conscienciar els usuaris que l’única taxa segura és la 0,0. En aquest sentit, el SCT remarca que en l’última campanya intensiva d’aquest tipus, entre el 16 i 23 de desembre passats, es van denunciar 104 conductors cada dia de mitjana per superar el límit d’alcohol permès i es van detectar un total de 255 positius per consum de drogues.

A més a més, en el cas de les poblacions amb les festes més concorregudes, com poden ser Sallent, Solsona o Berga, entre d’altres, també es faran controls als accessos i al seu entorn i també es reforçaran els dispositius de seguretat, tant amb agents uniformats com de paisà, per garantir la celebració d’unes festes sense incidents. En aquest sentit, es col·laborarà amb altres cossos de seguretat i emergències com les policies locals, el SEM i Protecció Civil.

A més a més, per part del Servei Català de Trànsit (SCT) es prendran mesures especials de circulació durant el diumenge per tal d’afavorir la mobilitat de retorn a l’àrea metropolitana de Barcelona durant el cap de setmana. En les cas de les comarques centrals, aquestes mesures suposaran l’eliminació dels tercers carrils a la C-16 a Bagà, Cercs i Berga i el de la C-55, entre Manresa i Castellgalí.