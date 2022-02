El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, i qualsevol candidat que aspiri a liderar el PP tindrà de termini fins a mitjans de març per presentar la seva candidatura al XX congrés extraordinari del Partit Popular. Per fer-ho, necessitarà l’aval d’almenys 100 afiliats del partit, segons recullen els Estatuts del PP.

La Junta Directiva Nacional del PP aprovarà formalment l’1 de març la convocatòria del congrés per elegir el successor de Pablo Casado. A partir d’aquí, es posaran en marxa els terminis que regeixen aquest procés, regulats a les normes internes del partit.

S’espera que Feijóo confirmi la seva candidatura a partir de dimarts vinent. Aquest dimecres a la nit, després de la reunió que van celebrar a Gènova Pablo Casado i els barons per acordar la transició, el president de la Xunta va agrair als altres presidents el suport rebut, però va dir que donaria a conèixer la seva «decisió» quan s’hagi convocat el congrés.

Així, va reconèixer que els altres barons el van «animar» a presentar-se. «Ho agraeixo moltíssim, però si no els importa el que ha de decidir si es presenta o no, sóc jo», va exclamar, per insistir que fer valoracions abans de la convocatòria és caure en la «frivolitat de la política».

Després d’assegurar que és una persona «previsible, seriosa i respectuosa», Feijóo va defensar ser elegit pels militants, com ja li va passar a Galícia. «Vinc d’un congrés democràtic i vull estar en un partit democràtic que faci congressos democràtics», va dir ahir als periodistes a la sortida de la seu del PP.

Els Estatuts del PP assenyalen que, un cop convocat el congrés, «els qui siguin candidats a la presidència hauran de presentar la seva precandidatura davant de la comissió organitzadora corresponent entre els set i els quinze dies següents a la convocatòria del congrés». Per tant, si es convoca oficialment l’1 de març, aquest termini s’acabarà el dia 16 d’aquell mes. En cas que es presentessin dues o més precandidatures, els Estatuts assenyalen que la comissió organitzadora proclamarà els precandidats presentats «en el termini màxim de 48 hores, convocant la campanya electoral interna per un termini màxim de 21 dies».

Si a banda de Feijóo alguna persona més vol fer el pas, els Estatuts diuen que podran ser candidats a la presidència nacional «tots els afiliats que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes». A més, ha de portar afiliat al PP un període mínim de 12 mesos. A més, cada afiliat inscrit podrà presentar-se com a compromissari «fins a 5 dies abans del dia de la votació». L’elecció de compromissaris a cada assemblea s’efectuarà mitjançant llista oberta i amb caràcter secret, afegeixen les normes internes del PP.

A la votació, «s’elegirà els compromissaris per participar al congrés del partit i, alhora, es prestarà suport directe, també, en votació secreta, als precandidats a la presidència del partit».

Segons afegeixen els Estatuts, seran proclamats candidats a la presidència del PP, per a la seva elecció pels compromissaris al congrés, els dos precandidats que haguessin obtingut el nombre més gran dels vots vàlids emesos pels afiliats». «Si algun dels precandidats obtingués més del 50% del total dels vots vàlids emesos pels afiliats, hagués aconseguit una diferència igual o superior a 15 punts sobre la resta de precandidats i hagués estat el més votat a la meitat de les circumscripcions serà proclamat davant del congrés com a candidat únic a la presidència del partit», detallen els Estatuts.