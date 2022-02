«La meva mare viu a Bahmut amb la meva germana. A les 5 de la matinada, quan van començar els atacs, elles i uns veïns es van anar a refugiar al soterrani de l’edifici on viuen. No n’han sortit per por». Vladimir, veí de Manresa, parlava ahir a la tarda amb molta preocupació de la situació al seu país i, en concret, de les repercussions en la família que hi té. Ell, que té 71 anys, i la seva dona, Svetlana, que és de Rússia i en té 70, van marxar el 2014 de Bahmut per fugir de la guerra civil a Ucraïna entre el govern ucraïnès i les dues autoproclamades Repúbliques Populars de Donetsk i Lugansk, a l’est del país, després «d’estar un any sense dormir».

Van arribar a Manresa i van viure dos anys i mig a la residència per a persones sense llar de la Fundació del Convent de Santa Clara. Ara, estan en un pis de la fundació, a la qual agraeixen tota l’ajuda. Ella hi treballa de cuinera. Fa quatre mesos que es va reunir amb ells la seva filla Veronika amb el seu fill de 12 anys, que va a l’escola Valldaura. Donen gràcies que ella decidís marxar d’Ucraïna. «Sinó, ara estaria amb la meva mare i germana al soterrani», comenta el Vladimir.

Tenien posat a la televisió un blogger amb el qual s’informen del que està passant. El Vladimir somreia però era de nervis.

A Kiev hi tenen una altra filla, que hi viu amb el marit i un fill. «Al matí van bombardejar a prop d’on viuen». La mare de l’Svetlana, que també té 95 anys, viu a Donetsk.

Mentre els seus pares culpen els dos bàndols a parts iguals i també critiquen la corrupció que hi ha tant a Ucraïna com a Rússia, la filla és més contundent. «La invasió russa d’Ucraïna és terror internacional i una desgràcia nacional. No hi ha cap justificació», es lamenta. «Estem molt preocupats i ens solidaritzem amb el poble d’Ucraïna», rebla.

Putin vol mostrar el seu poder

Al seu entendre, l’atac de Rússia «és com Putin vol mostrar el seu poder». Nataliya Tofan, que té 43 anys i va viure deu anys a Manresa, on ha deixat dos fills de 21 i 19 anys que hi estudien i treballen, coincideix amb ells. «És una demostració de poder per ensenyar als polítics europeus i als Estats Units que en cinc minuts pot atacar tota Ucraïna».

Tofan va arribar a la capital del Bages sola. Va fugir d’Ucraïna per un tema personal i va fer reagrupament familiar. Vivia a Yvano-Franzivsk, a 200 quilòmetres de la frontera amb Polònia, on «justament avui han tirat un míssil a l’aeroport militar. La meva germana viu a prop. Aquest matí hi he parlat i m’ha explicat que l’explosió ha estat tan forta que s’han trencat els vidres de les finestres». Al seu entendre, el fet d’atacar un punt relativament a prop de la frontera amb un altre país és una mostra que Putin no té filtre i que se’n pot esperar tot.

La seva família, fa notar, és «molt nacionalista. A casa sempre hem parlat ucraïnès». Recorda que els havia sentit dir que durant el comunisme qualsevol persona que fes servir aquest idioma la podien portar a una presó a Sibèria. «Tinc un record de quan tenia 9 o 10 anys. A casa de la meva tieta vaig trobar una bíblia i em va prohibir que ho digués a ningú perquè la podien portar a Sibèria. Només per tenir-la!».

Fa notar que «sabem què és viure en una dictadura. Vam patir molt. Després de trenta anys de llibertat no hi volem tornar per res».

Tofan està convençuda que el conflicte que s’ha generat al seu país «no se solucionarà de forma diplomàtica». Confessa, alhora, que entre les persones amb qui ha parlat «hi ha molta por. Por a que els enverinin l’aigua i a un atac químic. Qualsevol cosa». Hi afegeix que el seu germà té dos fills de 27 i 21 anys i que «si els diuen que vagin a lluitar hauran d’anar a la guerra».

«Et prepares però no t’ho pots creure. En segle XXI no és normal que passi això. Ha estat com si un lladre entrés a casa a les 5 de la matinada. No hi ha hagut una declaració de guerra abans ni res. Hi ha molta por i pànic», conclou.

Regió7 també va parlar ahir amb el membre d’una família d’Ucraïna establerta a Manresa que va preferir mantenir-se en l’anonimat, igual que una noia que viu a Santpedor.

«Han bloquejat els bancs»

Ell, que és amic del Vladimir i de l’Svetlana, també va arribar a la capital del Bages el 2014 amb la dona i va fer reagrupament familiar per portar el seu fill. Ahir estava molt preocupat. Deia que havia parlat amb un oncle que té a Kiev i «m’ha explicat que els vidres de la porta del balcó s’han trencat amb l’ona expansiva. Han bloquejat els bancs i a les gasolineres hi ha cues de dos quilòmetres. Aquest matí ens han despertat les trucades de la família. La meva mare, la meva germana, la família de la meva dona. Avui ha començat la guerra. Ahir [dimecres per a lector] el president d’Ucraïna va dir que estiguéssim tranquils i l’endemà ha començat la guerra», manifestava amb pena.

Com havien fet els seus amics de Manresa, coincidia a culpar els polítics d’aquesta situació i, en concret, als Estats Units i a Rússia. «Van voler posar les seves bases militars a Ucraïna i el que han aconseguit és que les províncies prorusses vagin a la guerra», s’exclamava.

Admetia que «estic molt estressat per aquesta situació, igual que la gent d’Ucraïna, que esta molt estressada, preocupada i espantada».

La santpedorenca amb qui va parlar el diari va arribar a Catalunya amb cinc anys i ja fa més de vint que hi resideix amb la família, que va emigrar per millorar la seva situació laboral i econòmica. Tot i ser més catalana que ucraïnesa, manté la nacionalitat del seu país d’origen. Ahir, comentava que, per part de la seva família al país en conflicte, «ens arribava que des de dalt els transmetien tranquil·litat i calma» i que les amenaces de Putin no anirien lluny. Ahir, evidentment, la sensació era molt diferent.

A Sant Joan de Vilatorrada fa vuit anys que es va fundar l’entitat Ucraïna al Cor, que aplega mig centenar de famílies del municipi. La seva presidenta, Svitlana Hladiy explicava ahir que la situació al seu país els havia portat estar tot el dia pendent del telèfon i de les notícies. Feia notar que a Donetsk i Lugansk no tota la gent és prorussa i que n’hi ha que «ha hagut de fugir».