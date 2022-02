Junts, ERC i la CUP van evitar ahir reprovar la presidenta del Parlament català, Laura Borràs, pel cas de la retirada de l’escó del diputat cupaire Pau Juvillà, com pretenia una moció de Cs, si bé la CUP li va dir que la seva actuació no va ser «clara ni transparent».

La moció de Cs, que volia reprovar Borràs per «manca de neutralitat», per «mentir els diputats» en el cas Juvillà, per acudir a una manifestació no autoritzada pel Govern o per comprometre el Parlament amb la seva participació a òrgans com el Consell de la República, va ser tombada pels vots en contra de Junts, ERC i CUP.

I és que Laura Borràs ha estat el darrer mes a l’ull de l’huracà polític a Catalunya, arran del cas del diputat Pau Juvillà (CUP), inhabilitat per no haver despenjat uns lligams grocs de l’ajuntament de Lleida en període electoral.

Després que la Junta Electoral Central ordenés la retirada del seu escó, el Parlament va celebrar el 3 de febrer un ple extraordinari per aprovar un dictamen que defensava mantenir Juvillà com a diputat, però l’independentisme va esclatar en una nova crisi interna quan Borràs li va denegar el vot delegat, el que suposava deixar de tractar-ho com a diputat.

Finalment, la secretària del Parlament va executar la retirada de l’escó, fet que va derivar en un agre enfrontament al si de l’independentisme, amb retrets creuats entre Borràs, ERC i la CUP, i també de la resta de grups cap a l’actuació de Borràs, que va responsabilitzar els funcionaris del desenllaç del cas i fins i tot el Govern de no haver acceptat una suposada cadena de desobediències.

El contrapunt final va arribar quan, en ple debat sobre el seu paper, Borràs va anar a donar suport a una manifestació independentista a la Meridiana de Barcelona que no comptava amb autorització del Departament d’Interior, fet que es va interpretar com un desafiament al Govern d’Aragonès .

De totes formes, ahir, la moció de Cs en cap cas va convèncer els partits independentistes.

Per part de la CUP, Dolors Sabater va titllar la moció d’«una maniobra més de la dreta i la ultradreta per sembrar la por» i convertir el Parlament en una institució «subordinada», i per això la CUP «no els seguirà el joc». Però, malgrat votar-hi en contra, la CUP va voler ser «clara» sobre el cas Juvillà, llançant un missatge a Borràs: «La gestió no va ser transparent ni clara. La JEC no és un òrgan competent per retirar-li l’acta, així ho va votar el Parlament en un dictamen. I, malgrat això, se li va retirar l’acta».

ERC, que va demanar «unitat estratègica» a l’independentisme en veu de Jordi Orobitg, va recordar que en tot moment es va posicionar «al costat de la presidenta» i va deixar clar que «arribaria fins on ella volgués arribar, conscients de les dificultats de la repressió». Orobitg també va «reivindicar la figura» de l’expresident del Parlament Roger Torrent, «pel que va patir», en un altre missatge velat a Borràs, que va ser molt crítica al seu moment amb l’actuació de Torrent a la retirada de l’escó del expresident català Quim Torra.

L’única defensa sense matisos cap a Borràs va arribar de la portaveu de Junts, Mònica Sales, que va elogiar la «neutralitat, respecte a la institució i rigor» de la presidenta i va aplaudir el seu «exercici de transparència» en donar explicacions en una Junta de Portaveus pública.

Raúl Moreno, de PSC-Units, va acusar Borràs d’haver «mentit» en el cas Juvillà i d’haver traslladat als funcionaris les responsabilitats de la seva actuació. Joan Garriga, de Vox, va instar Borràs a «respectar la neutralitat» i no fer servir la Presidència com a «plataforma política»; mentre que Lorena Roldán (PP) va demanar directament la seva dimissió.