Tània fa 22 anys que viu a Sallent. Hi va arribar des d’Ucraïna amb la família, el seu home i dues filles petites. Ella és d’origen rus, però el seu home és ucraïnès. «Hi ha molts russos que viuen a Ucraïna i molts d’ucraïnesos que viuen a Rússia», explica, perquè «la població es mou molt perquè busca feina». Tant que «al poble on vivíem no hi ha joves, només gent gran». Tània té família seva a Rússia, i estan tots bé, i família del seu home a Ucraïna, i en principi també estan bé. Vivien a molta distància de les regions del Donbass, cap a 3.000 quilòmetres.

«El germà del meu home està bé, però preocupat», explica Tània. Preocupat perquè no té clar que el conflicte es pugui resoldre en pocs dies i que es pugui resoldre satisfactòriament. «La població no volia una guerra, que en ple segle XXI no hauria d’haver arribat», assegura. Tània veu en la figura de Vladimir Putin el principal responsable de la situació que s’està vivint i creu que en moltes coses se’l podria comparar amb Adolf Hitler. Tot i que fa més de dues dècades que és a Sallent, aquest infermera russa que ara fa feines de la llar a Catalunya, ha viatjat quan ha pogut a Ucraïna i s’hi sent sentimentalment lligada. A Sallent, però, integrada al poble, també veu que les seves filles, que ja saven parlar català, s’han fet grans, i que ja té un net. I això també la lliga al Bages.