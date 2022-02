El descens epidèmic s’ha alentit, amb un augment sostingut de la velocitat de transmissió de contagis, que ja són menys de 5.000 diaris a Catalunya, la qual cosa propicia que les hospitalitzacions vagin disminuint, malgrat que encara hi ha més de 13.000 visites de pacients de Covid cada dia als ambulatoris.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi ha 1.504 persones ingressades per Covid als hospitals, un centenar menys que dimecres, de les quals 232, tretze menys que la vigília, estan greus a les UCI, 170 d’elles intubades i 12 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix nombre de greus que hi havia el passat 10 de desembre.

La velocitat de propagació del virus (Rt) ha començat a pujar lleugerament des de fa ja deu dies i s’ha situat en 0,80, dues centèsimes més que ahir, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 80 persones, la qual cosa indica que l’epidèmia segueix minvant, però més lentament.

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va aconseguir el passat 16 de gener el màxim des de l’inici de l’emergència sanitària, amb 6.903 punts, és avui de 794 punts, vint-i-un menys que ahir, però encara un risc altíssim, ja que el llindar de «risc alt» és de 100 punts.