De matinada, aprofitant el despertar de les ciutats i les primeres llums del dia. Va ser el moment elegit pel president rus, Vladímir Putin, per a donar l’ordre d’envair per terra, mar i aire Ucraïna, una «operació militar especial», com la va definir en un discurs per televisió. Eren les sis del matí a Moscou, una hora menys a Kíev. Després d’una jornada d’intensos enfrontaments, hi havia combats a l’aeròdrom militar de Hostomel, a 40 quilòmetres de Kíev, la capital. Un assessor presidencial ucraïnès va dir que l’aeròdrom ja havia caigut en mans de les forces russes.

«Qualsevol que intenti interferir o fins i tot amenaçar al nostre país, al nostre poble, ha de saber que la resposta de Rússia serà immediata i els implicarà conseqüències que no han experimentat mai abans en la història», va dir el líder del Kremlin en anunciar l’assalt massiu. L’ofensiva va arrencar en diversos fronts, inclosa la capital, Kíev, de 3 milions d’habitants. A mesura que avançava la jornada, les autoritats ucraïneses van denunciar l’entrada de tropes terrestres i blindats russos des de Bielorússia pel punt fronterer amb Vilcha en un intent per fer-se amb el control de l’antiga central nuclear Txernòbil, situada a tan sols 130 quilòmetres de la capital ucraïnesa, segons va denunciar Zelensky. Els soldats russos van sotmetre les instal·lacions. Els combats van posar en risc el reactor nuclear revestit amb ciment des de 1986. Més preocupant va ser el desembarcament a bord de 20 helicòpters de soldats russos a l’aeroport de la ciutat de Hostomel, a tan sols 35 quilòmetres de Kíev, que també va caure en mans de l’Exèrcit de Rússia. Mentrestant, els líders del G-7 van emetre un comunicat conjunt en el qual es condemnava l’«agressió militar». Putin, deia el text, «s’ha posat en el costat equivocat de la història», i es prometen «severes i coordinades sancions econòmiques i financeres». Per la seva banda, el president estatunidenc, Joe Biden, va parlar d’una «ruptura completa» en les relacions de Washington i Moscou mentre l’OTAN augmentarà la presència aliada a la zona amb 100 avions, 120 vaixells en alerta i l’enviament de més tropes al flanc oriental. Xina, però, no va condemnar l’agressió.