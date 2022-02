El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat el decret llei que el Govern va aprovar el 2020 per frenar els desnonaments de persones vulnerables en la pandèmia i que obligava als grans tenidors a acreditar que havien ofert un lloguer social a l’inquilí abans d’instar al desallotjament.

Segons fonts del TC, el ple ha estimat el recurs del govern espanyol contra aquest decret llei, per entendre que envaïa competències de l’Estat en matèria de legislació processal, i ha declarat inconstitucionals els tres articles que integraven la normativa. L’anul·lació d’aquest decret va arribar l’endemà que el Parlament aprovés una nova llei que també inclou l’obligació dels grans tenidors d’oferir lloguers socials abans de promoure un desnonament per la via judicial.

La llei aprovada dimarts, amb el suport d’ERC, JxCat, CUP, Comuns i PSC-Units, busca esmenar els errors de forma que va assenyalar el Tribunal Constitucional quan va anul·lar una normativa sobre habitatge que el Govern havia aprovat el 2019.