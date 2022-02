El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assumit que només la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d’Empresa, Roger Torrent, representaran el Govern a la propera reunió de la taula de diàleg, segons assenyalen fonts de Palau a l’ACN. I és que Junts manté la seva proposta de noms, on només hi ha un membre de l’executiu -Jordi Puigneró-, i tres que no ho són -Jordi Sànchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras. Al seu torn, Aragonès insisteix que tots han de formar part del Govern, tal com va passar al setembre. La propera trobada entre Generalitat i Moncloa -sense data- s’espera que sigui a Madrid, i Aragonès, a hores d’ara no preveu assistir-hi tot i que la decisió no està tancada

El 15 de setembre del 2021 es va «reprendre» la taula de diàleg entre els dos governs. El dia abans Junts va anunciar els seus noms per incloure a la delegació catalana de la trobada: Sànchez, Turull, Nogueras i Puigneró, l’únic representant del Govern. La proposta va indignar Aragonès, perquè hi havia tres persones que no eren membres de l’executiu, i el president mantenia -i manté- que la taula de diàleg és exclusivament entre els dos governs. Des d’aleshores Aragonès ha mantingut la «porta oberta» perquè Junts canviï els noms i proposi només dirigents del Govern. De la seva banda, el partit de Puigdemont no s’ha mogut i reitera que la seva proposta és la mateixa: Puigneró, Sànchez, Turull i Nogueras.