La disminució de contagis gradual, que s’ha ralentit en els últims dies, ha propiciat que per primera vegada des del 26 de desembre la xifra d’hospitalitzats per covid a Catalunya hagi baixat de 1.500, mentre que els contagis de SARS-CoV-2 es mantenen al voltant de 4.500 diaris.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 1.411 persones ingressades per covid als hospitals, 93 menys que dijous, de les quals 218, catorze menys que la vigília, estan greus a les UCIs, 157 d’elles intubades i 14 amb ECMO (respiració extracorpòria), la mateixa xifra de greus que hi havia el 9 de desembre. La velocitat de propagació del virus (Rt) ha començat a pujar lleugerament des de fa ja dotze dies i s’ha situat en 0,81, una centèsima més que dijous, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 81 persones, la qual cosa indica que l’epidèmia segueix minvant, però més lentament.

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va aconseguir el 16 de gener passat el màxim des de l’inici de l’emergència sanitària, amb 6.903 punts, era ahir de 749 punts, 45 menys que dijous, però encara un risc altíssim, ja que el llindar de «risc alt» és de 100 punts.