La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació arran d’una denúncia de l’Institut del Teatre contra dotze docents jubilats, dels quals el denunciant no va donar els noms, per determinar si hi ha indicis de delicte per «assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder» contra alumnes i exalumnes del centre.

Segons fonts jurídiques, així ho ha decidit la Fiscalia de Barcelona després de rebre els expedients de la Comissió de Prevenció i Investigació d’Assetjaments Sexuals de l’Institut del Teatre, que detallava els casos de dotze exdocents encara que els seus noms apareixien esborrats. De fet, la Fiscalia ha requerit ara a l’Institut del Teatre que concreti el nom dels dotze professors sobre els quals es dirigeix la denúncia, segons les fonts. L’Institut del Teatre va aportar aquesta documentació a la Fiscalia perquè realitzés les «investigacions oportunes» i determinés si en els comportaments dels professors hi ha indicis de les conductes per les quals se’ls investiga.