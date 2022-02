Les 13 cambres catalanes, a través del Consell General de Cambres de Catalunya consideren que "la Unió Europea i els seus estats membres han de fer un pas endavant per defensar els ciutadans i les empreses de la Unió Europea que es troben actualment a Rússia, Ucraïna i Bielorússia". Les Cambres Catalanes, entre les quals la de Manresa, condemnen "amb fermesa" l'atac de Rússia a la nació ucraïnesa i alerten que "estem experimentant una crisi energètica que s’accentua dia rere dia i aquesta situació és un nou element disruptiu que pot afectar negativament en aquest sentit".

Demanen que hi hagi una resposta "ferma" d'Europa i Estats Units i asseguren que "cal una aposta per l’economia circular i les energies renovables, com a font alternativa d’energia.

El Consell General de Cambres de Catalunya, es suma al manifest de la International Chamber of Commerce (ICC) i d’Eurochambres i demanen "a les autoritats russes el cessament immediat de l’activitat bèl·lica per part de l’exèrcit de Rússia i optar pel diàleg com a via de sortida de tots els conflictes".

En un comunicat indiquen que els representants de les cambres volen "mostrar la nostra preocupació i la del teixit socioeconòmic català pel que fa a la invasió d’Ucraïna". "Són hores difícils per al poble ucraïnès -afegeixen-, sobretot pel que fa a aquelles persones que es troben en les zones afectades per l’acció militar russa, on malauradament hi ha hagut pèrdues humanes que lamentem profundament".

Els empresaris i comerciants catalans afirmen que "està en joc la seguretat i l’estabilitat a nivell mundial". Al costat de la condemna i la preocupació llancen un missatge de solidaritat amb el poble afectat. "Volem fer arribar el nostre escalf i solidaritat amb la societat civil ucraïnesa i el seu teixit empresarial, en una acció que suposa clarament una violació del dret internacional, que considerem totalment injustificada i que és una amenaça per a la pau i la seguretat tant a nivell europeu com global", manifesten en un comunicat.

I per últim, subscriuen les paraules de John Denton, secretari general de la International Chamber of Commerce (ICC): “la invasió de Rússia a Ucraïna tindrà, sens dubte, importants repercussions en les cadenes global de subministrament en les properes setmanes i mesos, així com un probable impacte en el mercat energètic i alimentari, però també veiem un risc més profund d’interrupció de la producció a nivell mundial en una àmplia gamma de sectors”.