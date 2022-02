La marca manresana de joies Tous ha tancat els seus nou comerços a Ucraïna per garantir la seguretat dels seus empleats i clients davant la invasió del país per part de Rússia. Una altra empresa que ha seguit les passes de la manresana és Mango, que ha abaixat la persiana dels seus 14 punts de venda al país, distribuïts per tot el territori, de moment, de manera temporal, segons han explicat fonts de la companyia.

En les hores d’incertesa fins que s’aclareixi quina és la nova situació que viu el país, l’Estat espanyol ahir va evacuar un centenar de persones i el grup Inditex (de Zara, entre d’altres) ha tancat centres a Ucraïna en les darreres hores. Inditex ha tancat un total de 79 botigues que té en territori d’Ucraïna (11 Zara, 16 Pull & Bear, 8 de Massimo Dutti, 16 Bershka, 14 Stradivarius, 9 Oysho, 4 Zara Home i 1 Uterqüe) i ha suspès temporalment les comandes online. La situació del grup a Rússia es manté de moment estable. El gegant tèxtil té 527 botigues a diferents ciutats de Rússia. A Rússia, Mango segueix operant a través del seu e-commerce i que suma uns 130 punts de venda, entre botigues pròpies i altres obertes amb socis locals. I també ho fa Inditex, que hi té un molt àmplia representació de botigues. De fet, als carrers de les ciutats russes la situació és d’aparent normalitat. Tant Tous com Mango asseguren en un comunicat que estan seguint l’evolució de la situació atentament per estar el més a prop possible dels seus equips en aquests moments tan difícils.