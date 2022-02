L’Audiència de Barcelona ha arxivat de manera definitiva i sense resoldre la causa perquè l’extinta CDC tornés al Palau de la Música els 6,6 milions amb què es va lucrar durant l’espoliació de l’entitat i ho ha deixat en mans del jutjat mercantil que porta el concurs de creditors del partit.

En una resolució, la secció desena de l’Audiència de Barcelona ha declarat la fermesa de la seva resolució del 15 de febrer, on feia carpetada a l’assumpte sense decidir si el PDeCAT i JxCAT havien d’assumir aquest pagament com a successores de CDC, després que el Tribunal Suprem va resoldre que les finques embargades a l’extinta formació havien de destinar-se als creditors en el procés obert al jutjat mercantil. Cap de les parts ha recorregut l’acte inicial de l’Audiència per arxivar la peça sobre la successió de CDC per resoldre sobre la responsabilitat civil d’aquest partit, que va ser condemnat a tornar els 6,6 milions d’euros amb què es va lluitar espoliació del Palau de la Música a través de pagament de comissions de Ferrovial a canvi de l’adjudicació d’obra pública.

Un cop s’ha confirmat definitivament l’arxivament, l’Audiència de Barcelona, ​a instàncies de la Fiscalia, ha remès la peça al jutjat mercantil 9 de Barcelona, que s’encarrega del concurs de creditors a què es va sotmetre voluntàriament l’extinta CDC.