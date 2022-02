Quin interès té, en l’àmbit geogràfic, Rússia en Ucraïna?

Aquí hauríem de remuntar-nos a quan Ucraïna formava part de l’antiga Unió Soviètica i hi ha una part nostàlgica de l’antic imperi. També hi ha aproximadament la meitat de la població que és ètnicament russa i a més a més està molt clarament territorialitzada, a l’est i al sud, al Lugansk, Donetsk i Crimea. D’això se’n deia la nova Rússia, des que ho van conquerir i repoblar durant l’època de la Unió Soviètica i que ho van acabar afegint a la Ucraïna històrica, i mentre va existir l’URSS no va ser cap problema.

I ara com està Ucraïna?

L’estat que coneixem ara com a Ucraïna va quedar format d’aquesta manera després de la caiguda de l’URSS. És un petit gran puzle que ja tenia 30 anys. Però la seva vertebració interna sempre ha estat molt qüestionada. Quan van guanyar les eleccions els prorussos, hi va haver les manifestacions a la plaça Maidan on es van revoltar contra el govern prorus. Després, quan han guanyat els proeuropeus i semblava que Ucraïna s’encaminava a entrar a la Unió Europea i l’OTAN, la part russa se n’ha queixat i ha tornat a quedar encallat.

Una realitat molt complexa, doncs.

Aquests dies han sortit tot de mapes, electorals, lingüístics... on es veu que és un país amb dues meitats, una russa i una que no ho és. Hi pot haver solucions democràtiques, com és la solució belga, amb un estat confederal, però sempre s’han barallat, sense saber mai cap on tirar, uns per reunificar-se i tirant cap a Rússia, i els altres cap a la Unió Europea. Però això tampoc ho resol perquè hi ha zones on la població està molt barrejada i aquests conflictes no són fàcils.

La guerra té connexió amb la crisi de Crimea?

És el mateix. Crimea es va incorporar a Ucraïna els anys 50 i allà Rússia hi ha tingut la seva base naval més important des del segle XVIII. Mentre Ucraïna era un satèl·lit de Moscou, no hi havia cap problema, però quan Ucraïna vol canviar d’òrbita posa en qüestió tota la situació històrica de la població russa que viu en aquestes terres i vol continuar sota l’òrbita de Moscou. Des d’aquí s’enfoca molt malament, com si Ucraïna fos un estat molt històric, i no s’explica prou bé la seva situació real, que és un estat que va quedar molt tocat des del final de l’URSS.

Què li passava?

Li costava molt tirar endavant qualsevol tipus de política, amb eleccions que guanyaven prorussos o prooccidentals pels pèls i també estava una mica desemparat. Les repúbliques bàltiques van aprofitar l’avinentesa per acostar-se a Occident, però Ucraïna no, perquè estava molt tocada amb aquesta divisió de la població però amb territoris com Crimea, Donetsk i el Donbass molt russòfones.

La situació a Donetsk i el Donbass ha estat l’excusa de Putin per intentar ocupar tot el país?

És el que està sorprenent. Aquestes zones, Rússia les tenia controlades. La població local ja hi estava d’acord, però si es fiquen en territoris on no se’ls vol, això és vist com un ingerència i un retorn al passat per recuperar l’imperi. No veig com pot quedar la situació, però estem parlant de la meitat de la població d’Ucraïna, 20 milions d’habitants i d’un territori més gran que França, i no, no és tan fàcil anar contra la voluntat de la població. A més, mantenir-ho ocupat suposaria un conflicte molt gran al territori. Però ningú ens està ensenyant què passa als pobles i ciutats quan hi entren les tropes russes, si ja se’ls esperava o no.

S’està parlant també que Putin actua per una possible entrada d’Ucraïna a l’OTAN.És un tema més complicat que això. Són temes històrics i si Ucraïna entrava a l’OTAN, Rússia es quedava sense sortida al mar, però Ucraïna és un país molt gran, no només un punt estratègic com Gibraltar. Estem parlant d’un país amb molt poder, molta economia i amb la meitat de la població prorussos. Però ara falta aquest contrast sobre el terreny de com estan rebent aquesta actuació.

Un altre tema, a Ucraïna, és el pas del gas.

Bona part d’Europa depèn del gas rus, però ara estan bombardejant bases militars, però la canonada del gas no ha deixat de funcionar. El gas està passant com si a sobre no hi hagués guerra. Hi ha molta falsedat per part de tots.