El Mobile World Congress (MWC), que comença demà i durarà fins dijous, aspira a encarrilar Barcelona cap a la nova era postcovid. Encara que neixen nous focus d’incertesa com l’atac a Ucraïna, que ha portat l’organització, GSMA, a eliminar el pavelló de Rússia a la Fira de Barcelona, esperen que la fira dels mòbils, la més important del món, suposi l’inici d’un exercici que catapulti la capital catalana cap a la normalitat.

Un total de 10.000 habitacions bloquejades, una infinitat de reserves en restaurants i un tràfec constant de monovolums negres per traslladar a directius i executius del sector contribuiran a augmentar l’activitat a la ciutat, després de molts mesos d’aturada en l’hostaleria i altres sectors. GSMA preveu entre 40.000 i 60.000 visitants, el doble que l’any passat. El MWC, des de la seva primera edició a Barcelona el 2006, ha contribuït a construir un ecosistema de negocis de base tecnològica que avui és un referent. I un factor clau és el saló de les start-ups, 4YFN, que se celebra alhora que el Mobile i que arriba a la vuitena edició.

La d’enguany –després de la cancel·lació de la cita del 2020, a l’inici de la pandèmia de la covid, i el canvi de data el 2021 cap a l’estiu i amb un saló més modest– és l’edició que aspira a ser l’inici de la recuperació. De fet, segons fonts de la fira, pot començar un cercle virtuós en el qual la celebració d’una fira impulsi la de la següent. El contrari del succeït fins ara, que s’encadenaven les cancel·lacions.

L’edició que començarà demà ocuparà set dels vuit pavellons del recinte de Gran Via. El nombre de visitants encara estarà lluny del rècord del 2019, amb un total de 110.000, però si les previsions no es torcen, la tendència serà a l’alça, perquè els organitzadors asseguren que ja han reservat espais per a l’edició del 2023. S’estima que aquesta edició aportarà a Barcelona uns 240 milions d’euros i unes 6.700 ocupacions a temps parcial. Hi ha prevista la participació de 1.500 empreses. Encara que hi haurà més presència internacional que l’any passat, les restriccions a Àsia (la Xina i el Japó), delegacions que solien ser nombroses abans de la pandèmia, es notaran.

El pes d’aquest saló en els ingressos de la Fira de Barcelona és del 25%, una quota que s’ha reduït des de l’entorn del 40% per la incorporació de nous salons i activitats. Però el més destacat és l’impacte econòmic que suposa per a la capital catalana i fins i tot per al seu entorn, especialment per a aquelles activitats afectades durament per la pandèmia, com l’hostaleria i la restauració, entre altres. De fet, l’MWC ha servit perquè hotels que romanien tancats obrin les seves portes.

El director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, destaca en declaracions al diari que, més enllà de les seves dimensions i característiques, l’MWC 2022 «és el primer gran esdeveniment de l’any, un congrés internacional que ha de servir per iniciar l’etapa de recuperació definitiva de la normalitat en l’activitat firal». «Començar l’any amb un MWC reeixit serà una empenta per a la resta d’esdeveniments previstos en el calendari firal», afegeix.