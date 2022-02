El rei Felip VI va arribar ahir diumenge al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona per presidir el sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC) –que se celebra des d’avui fins al 3 de març–, on a les portes no el van rebre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Sí que el va rebre el president del Govern central, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño; la delegada del Govern central a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el president del consell del GSMA, José María Álvarez-Pallete. Una vegada va entrar, va saludar alguns dels assistents al sopar, com la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, i alguns ceo i empresaris de companyies de telefonia, entre d’altres. Durant el sopar, el rei va presidir la taula principal, que era formada per 19 persones: a la seva dreta Pedro Sánchez, a la seva esquerra el director general del GSMA, Mats Granryd, i davant Aragonès i Calviño, mentre que Colau, Relat i diversos ceo de companyies telefòniques també compartien aquesta taula. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van compartir la seva preocupació amb el rei Felip VI sobre la situació a Ucraïna, segons van explicar fonts coneixedores.