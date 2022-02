El preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista puja aquest dilluns el 8,15% respecte a aquest diumenge, i supera els 277 euros per megawatt hora (MWh), el preu més alt en aquest 2022.

En concret, el preu mitjà del pool per a aquest dilluns és de 277,78 euros/MWh, uns 21 euros més car que el preu del diumenge, situat en 256,84 euros/MWh, segons dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) recollits per Europa Press.

El preu d’aquest dilluns és el més alt en aquest any 2022, ja que se situa per sobre de l’anterior màxim, de 261,11 euros/MWh, marcat el dissabte 26 de febrer.

Per trams horaris, el preu màxim de la llum per a aquest dilluns es donarà entre les 20.00 hores i les 21.00 hores, amb 346 euros/MWh, mentre que el mínim, de 218,97 euros/MWh, es registrarà entre les 15.00 hores i les 16.00 hores.

Els preus del pool repercuteixen directament en la tarifa regulada, l’anomenatinat PVPC.