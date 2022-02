Catalunya va tancar l’any 2020 amb un rècord pel que fa als casos de discriminacions i violència contra el col·lectiu LGTBI, segons dades del Govern. En el darrer informe, elaborat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, les xifres de denúncies i incidències registrades són les més elevades des del 2015 i, el mateix document, sosté que podrien créixer encara més el 2021, coincidint amb la reobertura, després de la pandèmia de la covid. D’altra banda, el director general de Polítiques Públiques LGTBI+, Xavier Florensa, alerta del perill dels discursos d’odi i recorda que poden «envalentir» certs grups.

Igualtat va comptabilitzar el 2020 un total de 83 denúncies rebudes, una xifra superior a la de l’any anterior, quan en va registrar 54 i més elevada també que la del 2018, amb un total de 71. El mateix amb les incidències que se situen en 166 el 2020, per sobre de les 152 registrades el 2019 i les 129 del 2018.

Tal com explica Florensa, va ser «diferent a la resta», marcat per l’arribada de la pandèmia. Tot i això, els darrers anys ja havien notat un augment de casos, amb una evolució a l’alça que podria tenir una explicació en el fet que cada vegada hi ha més gent que opta per denunciar. «Es tracta de persones que molts cops estaven invisibilitzades a nivell social i que acabaven interioritzant aquests fets», sosté, «no denunciaven perquè pensaven que no rebrien una resposta adequada per part de les institucions, amb el risc de patir una revictimització».

Pel que fa al tipus de discriminació comunicada, l’homofòbia és la més representada (46,9%). La transfòbia i la LGBTIfòbia estan representades gairebé en la mateixa proporció (respectivament, 20,4% i 19,2%), mentre que els casos de lesbofòbia suposen el 8,43% del total. La gran majoria de denúncies són per un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, seguides d’aquelles per lesions, amenaces o robatoris. En menys mesura s’han registrat casos d’assetjament, tracte degradant o violència en l’àmbit familiar.

D’altra banda, l’informe incorpora també les incidències: vulneracions de drets no constitutives de delicte. «Les persones que les han patit les traslladen perquè volen que hi posem remei i que no es torni a produir una situació similar», especifica Florensa.