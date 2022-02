La Unió Europea es prepara per concedir protecció temporal a tots els desplaçats ucraïnesos que arribin a sòl comunitari fugint de la invasió del seu país per Rússia, després de constatar que hi ha un «immens» suport a activar la directiva creada per a aquesta possibilitat després de la guerra dels Balcans però que el bloc no ha usat fins avui.

La comissària d’Interior, Ylva Johansson, va indicar que presentarà una proposta concreta dijous que ve, en la reunió ordinària de ministres d’Interior de la UE que se celebrarà a Brussel·les, després que els mateixos ministres es van reunir de manera extraordinària ahir diumenge per abordar la crisi ucraïnesa. Segons va explicar la socialista sueca en una roda de premsa, no tots els ministres van prendre la paraula quan va demanar agilitar l’activació d’aquest instrument, però una majoria rellevant es va pronunciar «a favor». Correspon a Brussel·les presentar els detalls de la proposta, per exemple la definició dels grups que podran gaudir de la protecció o el límit temporal durant la qual es concedirà, però necessita el suport d’una majoria qualificada en el Consell perquè tiri endavant. Alguns països dubten de si ara és el moment oportú d’activar la directiva o calia esperar, va indicar la comissària, sobre uns dubtes que van expressar a la seva arribada algunes delegacions.