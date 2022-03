La corba epidèmica segueix baixant lentament a Catalunya, amb un risc de rebrot encara molt alt, però amb menys de 4.000 contagis diaris i una mortalitat que disminueix fins als 15 morts per covid al dia.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 1.331 persones ingressades per covid als hospitals, tretze més que diumenge, de les quals 197, una menys que la vigília, estaven greus a les UCI, 157 d’elles intubades i 13 amb ECMO (respiració extracorpòrea), el mateix nombre de greus que hi havia el 8 de desembre.

La velocitat de propagació del virus (Rt) segueix pujant lleugerament des de fa ja catorze dies i es va situar en 0,84, una centèsima més que diumenge, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 84 persones, la qual cosa indica que l’epidèmia segueix minvant, però cada vegada més lentament.

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va aconseguir el passat 16 de gener el màxim des de l’inici de l’emergència sanitària, amb 6.903 punts, era ahir de 664 punts, 32 menys que el dia abans, però encara suposa un risc altíssim, ja que el llindar de «risc alt» és de 100 punts.

Des de l’inici de la pandèmia han mort oficialment a Catalunya per covid un total de 26.583 persones, de les quals 104 ho han fet els últims 7 dies, amb una mitjana de 15 al dia, una mortalitat que disminueix a poc a poc des del picmàxim d’aquesta sisena ona da, que van ser 59 morts en un dia, el 31 de gener.

La caiguda dels contagis també segueix millorant la situació dels ambulatoris, que ja comencen a recuperar l’activitat normal i aquest diumenge van atendre 1.097 pacients de covid, 400 menys que el diumenge anterior i 800 menys que fa dues setmanes. Els casos diaris de positius en els testos d’antígens a persones amb símptomes van ser diumenge un total de 333, una tercera part que diumenge de la setmana anterior.

El total de casos confirmats de covid per tot tipus de proves puja 2.402.639, dels quals 555 havien estat notificats les 24 hores anteriors, mentre que els últims 7 dies han estat 27.876 els diagnòstics confirmats per PCR o test d’antígens, amb una mitjana de 3.982 casos diaris.

La incidència acumulada de positius a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) era ahir de 356 casos, divuit menys que el dia anterior, mentre que la incidència a 14 dies (IA14) és de 826, un total de 43 casos menys.

La positivitat -el percentatge de resultats positius en proves PCR i testos d’antígens- baixava lleugerament i se situava situat en el 13,38%, un total de 51 centèsimes menys que diumenge, encara lluny del 5% que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.

Per comarques, les que tenien ahir un major risc de rebrot (EPG) eren el Priorat, amb 2.063 punts, el Moianès (1.751) i l’Alta Ribagorça (1.552), mentre que el Barcelonès, la comarca més poblada, tenia un EPG de 532, vint-i-sis menys que diumenge, amb una velocitat de propagació (Rt) de 0,85, igual que el dia anterior. Per municipis, els que pitjor EPG registraven ahir eren Reus (1.305), Valls (1.189), Esparreguera (1.100), Tortosa (1.060) i Cambrils (1.053), mentre que Barcelona tenia un risc de rebrot de 584.