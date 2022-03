ERC i JxCat van explicitar ahir el seu rebuig a la invasió russa a Ucraïna, mentre sobrevola en l’independentisme un debat de fons sobre quina lectura ha de fer-se del conflicte en relació amb el procés a Catalunya.

Un dels retrets dirigits cap a l’independentisme en els últims anys és la seva suposada cerca de suport a Rússia, abans i després del referèndum unilateral de l’1-O del 2017. El debat va refermar el setembre passat, quan el diari The New York Times va publicar una investigació que assenyalava que el cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, va explorar el suport de Rússia i es va reunir a Moscou amb funcionaris russos, exagents d’intel·ligència i el nét d’un espia del KGB. JxCat ha volgut desmarcar-se obertament de la invasió ordenada per Putin, denunciant «la intervenció militar russa contra Ucraïna» i rebutjant «la guerra com a mètode per resoldre conflictes». «La sobirania d’Ucraïna i la seva defensa dels valors democràtics estan en joc davant un estat autoritari com Rússia», va recalcar ahir la portaveu i vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va deplorar la guerra desfermada «en ple segle XXI» amb la invasió russa, va enviar un «missatge de suport a tota la població que està patint» i va demana que «s’acabi aquest atac militar». Vilalta va evitar establir la comparació que va plantejar divendres el president d’ERC, Oriol Junqueras, que va assegurar que la situació a Ucraïna demostra que la comunitat internacional veu la necessitat d’una negociació i va insistir que aquesta ha de ser la via per afrontar el conflicte polític a Catalunya.

«Desgraciadament, tenim una prova terrible en el cas d’Ucraïna. Què demana la comunitat internacional? Què vol, què proposa? Què faria Ucraïna encantada si tingués l’oportunitat? Asseure’s a una taula de negociació», va afirmar. Des de Twitter, li va replicar el diputat de JxCat al Parlament Francesc de Dalmases, proper a Laura Borràs: «En contra de les analogies ridícules, Ucraïna ens ensenya que no es negocia amb l’agressor mentre no deixi d’agredir (bàsicament perquè no seria negociació, sinó rendició...)».

Més ambigua a l’hora de posicionar-se és la CUP, que divendres va emetre un comunicat en el què denunciava «les accions militars que pateix el poble d’Ucraïna per part de Rússia i l’OTAN, així com el paper que ha tingut la UE». La CUP reclama la «retirada de tropes i equipament militar de l’OTAN de les fronteres russes i el compliment dels pactes de desarmament incomplits pels EUA des dels anys 90».